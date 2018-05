Hilarisch: Star Wars-fans halen hun beste Chewbacca-imitatie boven voor het goede doel kg

04 mei 2018

12u46

Bron: Force for Change, Twitter 5 Het leukste van het web Deze maand haal je niet alleen voor je eigen plezier je beste Chewbacca-imitatie boven, maar draag je ook bij aan het goede doel. Disney en Lucasfilm, de filmmaatschappijen achter Star Wars, schenken 1 dollar aan Unicef voor elke Wookiee-kreet op sociale media. Enkele fans gaven het beste van zichzelf.

Wie kent er het gebrul van Chewbacca niet? De harige sidekick van Han Solo inspireerde talloze fans door de jaren heen om hun imitatie van de Wookiee te perfectioneren. Voor hen is er goed nieuws: ze kunnen hun talent nu inzetten voor het goede doel.

"Star Wars: Force for Change", de liefdadigheidsorganisatie die gesticht werd door Disney en Lucasfilm, rolt de 'Roar for Change'-campagne uit. De opzet is simpel: neem je beste Chewbacca-schreeuw op, en deel het op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #RoarForChange.

Voor elke video, like of share doneert de organisatie één dollar aan Unicef, dat het geld zal gebruiken om kinderen wereldwijd te helpen. Er wordt tot een miljoen dollar ingezameld. De campagne loopt nog tot 25 mei: niet toevallig ook de releasedatum van 'Solo: A Star Wars Story', de Star Wars-prequel rond ruimtesmokkelaar Han Solo.

Fans op Twitter lieten zich al van hun beste kant zien, wat leidde tot een paar hilarische beelden:

Geen vertrouwen in je eigen imitatiekunsten? Het kan ook anders. Zo kocht deze vrouw een masker van Chewbacca mét bijhorende geluidseffecten. Wanneer ze het opzet, kan ze haar pret duidelijk niet meer de baas.