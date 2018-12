Hilarisch: politie zet opsporingsbericht op Facebook...en gezochte crimineel antwoordt zelf kg

07 december 2018

14u06

Bron: BuzzFeed News 0 Het leukste van het web Een hilarisch maar bizar tafereel ontspon zich vorige week op Facebook. Nadat de politie in Richland, in de Amerikaanse staat Washington, een foto van een gezochte crimineel op Facebook postte, antwoordde niemand minder dan de man zelf op het bericht. “Kalmeer, ik ga mezelf aangeven”, schreef hij. Maar daarmee was de kous nog niet af.

Het begon met een simpel opsporingsbericht, vorige woensdag. In een post op Facebook verklaarde de politie van Richland op zoek te zijn naar de 38-jarige Anthony Akers. De man had de voorwaarden van zijn probatiestraf geschonden, waardoor hij een celstraf riskeert.



En dus was de verbazing bij de politie wellicht groot toen de man zelf antwoordde op Facebook. “Kalmeer, ik ga mezelf aangeven”, schreef hij. De comment werd al meer dan vierduizend keer geliket.

Beloftes

Daar zou het bij gebleven zijn, als Akers zijn belofte had gehouden. Maar de dertiger kwam blijkbaar nooit opdagen aan het politiekantoor. Eén dag later schreef het politiedepartement hem een vriendelijke ‘reminder’. “Hey Anthony! We hebben je nog niet gezien”, klonk het. “Als je wilt meerijden, kan je het algemene nummer bellen en zullen we je oppikken.”

Opnieuw liet Anthony van zich horen. “Bedankt, ik handel hier nog een aantal zaken af aangezien ik daar (in de cel, nvdr) wellicht een maand zal verblijven. Zou er moeten zijn binnen 48 uur.”



Ondertussen had de conversatie al een hoop online fans getrokken, die de uitwisseling op Facebook met veel plezier volgden. Sommigen van hen lieten weten dat ze zelfs duimen voor het lot van de crimineel.

Bindingsangst

Nadat Akers zich ook na zijn vorige belofte niet kwam aangeven, schreef hij de politie een bijzonder teder berichtje. “Beste RPD (Richland Police Department, nvdr), het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ik heb duidelijk bindingsangst”, steekt hij van wal.

“Ik verontschuldig me om je te laten zitten, maar laat me het goedmaken. Ik zal er morgen niet later zijn dan de middag. Ik weet dat je geen reden hebt om me te geloven, maar ik beloof dat als ik er niet zelf geraak tegen morgenmiddag, dan zal ik een chauffeur opbellen om me te helpen met mijn bindingsangst.”



Afscheid nemen doet hij met een dikke knipoog. “Als je me nog een kans geeft voor ‘ons’, weet ik dat ik dat niet verdien. P.S. Je bent prachtig.”

“Voor onze date”

Maar opnieuw hield Akers zich niet aan zijn woord. Daardoor zwengelde de politie het gesprek weer aan. “Beste Anthony, ligt het aan ons?” vroeg de politie in een nieuw bericht.



“Vorige woensdag lieten we je weten dat je “gezocht” werd. Je antwoordde en zei zelfs dat je jezelf ging aangeven. We hebben gewacht, maar je kwam niet opdagen. Nadat je ons liet zitten, namen we weer contact op – dit keer boden we je een ritje aan. Je antwoordde en zei dat je 48 uur nodig had. Het weekend kwam en ging. We beginnen te denken dat je niet komt. Bel ons alsjeblieft op eender welk moment en we komen naar jou.”

Dat leek een “gevoelige snaar” te raken bij Akers. Op dinsdag, zes dagen na het opsporingsbericht, dook hij rond vier uur in de namiddag op bij de politie. Voor de gelegenheid postte hij nog een selfie. “Hier voor onze date, liefje”, schreef hij erbij.

Daarmee kwam de hele dialoog ten einde. De politie bevestigde aan BuzzFeed News dat de man zich inderdaad had aangegeven. Het departement liet weten dat ze verrast werden door de aandacht die de conversatie had getrokken op Facebook, en dat het af en toe goed is om te tonen dat ook zij een “gevoel voor humor” hebben.

Bekijk ook: