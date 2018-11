Hilarisch: Mannen verkleden zich als een bus om brug over te steken Redactie

13 november 2018

Wat als je een brug wil oversteken waar geen voetgangers mogen komen? Dan doe je alsof je een auto bent. Of dat is toch wat deze vier Russische mannen moeten gedacht hebben. De Golden Bridge in Vladivostok is enkel toegankelijk voor wagens dus verkleedden de vier mannen zich als een bus.