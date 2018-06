Hij mag van zijn vrouw niet mee met vrienden naar WK. Ze nemen hem tòch mee… in karton HR

19 juni 2018

12u44

Bron: Facebook 0 Het leukste van het web Javier, een Mexicaanse voetbalsupporter, mocht van zijn vrouw niet mee naar het WK voetbal in Rusland. Zijn vrienden kwamen met een creatieve oplossing. Ze namen hem tòch mee... in karton. "Ik mocht niet mee van mijn vrouw", staat op zijn t-shirt. De foto's van de Mexicaanse pechvogel zijn hilarisch.

De Mexicaanse vriendengroep uit de streek van Durango had naar verluidt al enkele jaren geleden beslist om in 2018 met een bus een roadtrip te maken naar het WK voetbal in Rusland. Daarvoor kochten ze een oude bus aan. Die versierden ze volledig in Mexicaanse stijl en ze boekten voor zichzelf en de bus een boottocht naar Spanje, om van daaruit met de bus verder te reizen.

Helaas, enkele dagen voor hun vertrek in april, kwam een van hen met droevig nieuws. "Ik mag niet mee van mijn vrouw", aldus pechvogel Javier. De Facebook-video waarin hij het nieuws aan zijn vrienden vertelde, ging in Mexico viraal.

(Lees verder onder de foto's)

Zijn vrienden besloten dan maar om hem tòch mee te nemen, maar dan in karton. Ook Javier zelf zag er de humor van in, en hij liet zich met een knorrig gezicht op foto zetten, met op zijn t-shirt de tekst 'Ik mocht van mijn vrouw niet mee'.

Na een reis van bijna twee maanden, arriveerden de Mexicanen op 14 juni in Moskou, enkele dagen voor de eerste match van Mexico.

(Lees verder onder de foto's)

Van hun reis brachten ze op Facebook verslag uit. Javier is telkens van de partij: als hij een dutje doet, om op selfie's te staan met vrouwelijk schoon,... Ze gaan pinten drinken met hem, en daarna nemen ze hem naar toilet. Als ze gaan slapen, zorgen ze dat hun maat ook een plekje heeft. Zo zorgen ze ervoor dat de kartonnen Javier minstens evenveel plezier beleeft, als de levensechte versie zou gehad hebben, moest hij erbij geweest zijn. De hilarische foto's en filmpjes charmeren bovendien veel mensen, zo blijkt op sociale media.