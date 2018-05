Hij maakte het te bont aan universiteit en werd geschorst. Zes jaar later verrast hij ouders op mooiste manier denkbaar Karen Van Eyken

23 mei 2018

14u17

Bron: The Independent 0 Het leukste van het web Een diploma halen, is voor velen de ultieme bekroning. Toen de ouders van een Amerikaanse student vernamen dat hij geschorst was aan de universiteit, brak dat hun hart. Maar Hanss Mujica werkte daarna vol volharding en in alle stilte om hen het mooist denkbare cadeau te geven.

Het pad naar een diploma loopt niet voor iedereen over rozen, sommigen kennen een eerder hobbelig parcours. Iemand die weet hoe dat voelt is Hanss Texas. De Amerikaan hing op een bepaald moment volledig in de touwen maar vocht terug.

Kort na zijn inschrijving aan de universiteit werd hij immers geschorst omdat hij zich onvoldoende engageerde voor zijn studies. Dit nieuws sloeg bij zijn ouders in als een bom. "Het was haast ondraaglijk om hun teleurgestelde blik te zien", herinnert Hanss zich. Het moment luidde bij hem de grote ommekeer in. Het was toen dat hij besloot om zijn leven ten goede te veranderen.

Hij nam zich voor om dat universiteitsdiploma alsnog in de wacht te slepen. Al zou het bloed, zweet en tranen kosten. Hij bekostigde de studie grotendeels zelf en kon in het voorjaar van 2017 beroep doen op een beurs.

En dan spoelen we even vooruit naar dit jaar. Hanss is met vlag en wimpel afgestudeerd. Alleen zijn ouders weten nog van niets. Op de dag van de diploma-uitreiking besluit hij hen te verrassen met een fotoshoot waarin een belangrijke boodschap vervat zit. En dan vloeien de tranen.

Meer over Hanss Mujica