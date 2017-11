Het verhaal achter deze foto is ontroerend mooi Joeri Vlemings

14u09

Bron: news.com.au 0 RV Het leukste van het web Nee, dit is niet zomaar een zoveelste kiekje aan de adembenemende Australische kust van Hervey Bay. Voor een ambulancier en een terminale patiënte was het een onvergetelijk, hartverwarmend moment. Háár laatste reis, in het bijzijn van verpleger Graeme Cooper, gaat inmiddels viraal.

Ambulanciers vervoerden de zieke Australische naar het plaatselijke ziekenhuis, waar ze verder palliatieve zorgen zou krijgen. Haar laatste verblijfplaats, want daar zou ze sterven. Maar onderweg gaf ze te kennen: "Kon ik maar gewoon aan de kust zijn". Die verzuchting viel niet in dovemansoren. De ambulance maakte een ommetje, naar het prachtige strand van Hervey Bay, nabij Fraser Island. De vrouw was superblij, traantjes vloeiden, zei hoofdambulancier Helen Donaldson.

Het was collega-paramedicus Danielle Kellan die de pakkende foto maakte en op de Facebookpagina van de Queensland Ambulance Service plaatste.

RV/Danielle Kellan

Graeme Cooper, die naast de brancard staat, vertelde daarna dat ze de patiënte de heuvel opgereden hadden, "van waar ze de pier en Fraser Island kon zien, en tot Point Burrum". Voor het 'uitstapje' had hij eerst toestemming aan zijn oversten gevraagd. "Ze was in extase", zei Cooper. "Als al die rotsen er niet geweest waren, dacht ik bij mezelf, zou ik haar in mijn short tot in de zee gedragen hebben... Ik zou het echt gedaan hebben... maar ik bedacht dat ik ook de zee tot bij haar kon brengen." Cooper zorgde er inderdaad voor dat ze het zilte water kon proeven. "Het is altijd iemands vader, moeder, broer. Als ik niet zou meeleven, dan zou ik een andere job doen", zegt hij.

Danielle Kellan zei dat ze de foto had genomen omdat "ze de belichaming van Graeme was". De verpleger is volgens haar iemand die de ambulance stopt zodat patiënten de lakens kunnen afleggen en de zon op hun huid kunnen voelen, of de bloemen kunnen ruiken die hij voor hen plukte. Kellan vroeg aan de vrouw hoe ze zich voelde. "Vredig, alles is goed", zei ze.

De likes en lofbetuigingen vlogen de ambulanciers uit deelstaat Queensland om de oren op Facebook.