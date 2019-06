Het Russische antwoord op de Tesla in de ruimte: een speelgoed-Ladaatje in de stratosfeer mvdb

13 juni 2019

15u49

De strafste reclamestunt van het afgelopen decennium krijgt anderhalf jaar later nog een Russisch vervolg(je). De zeventig meter hoge Falcon Heavy-raket van Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX schoot begin februari 2018 een rode Tesla Roadster de ruimte in. Het Russische bedrijf ToSky pakte het veel bescheidener aan: een speelgoed-Lada bereikte bungelend aan een heliumballon een hoogte van 20 kilometer in de stratosfeer.

Aan boord van de Lada geen Starman, de dummy in het ruimtepak, maar de kartonnen beeltenis van Dmitry Rogozin, een voormalige vicepremier die sinds vorig jaar aan het hoofd staat van Roskosmos, zeg maar de Russische tegenhanger van de NASA. In een poll die initiatiefnemers ToSky hadden uitgeschreven, kwam hij als winnaar uit de bus. De man die ooit verklaarde dat de NASA maar beter per trampoline astronauten naar het Internationaal Ruimtestation ISS kon sturen, haalde het van een foto van Stephen Hawking en een cactus.



De heliumballon met de Lada steeg nabij de stad Tomsk op en bereikte een hoogte van twintig kilometer. De ballon vloog vervolgens weg, waarop de parachute zich ontvouwde en zorgde voor een probleemloze vrije val. Het wagentje landde 150 kilometer en raakte niet beschadigd, ToSky spreekt van een geslaagde test die hen in staat stelt om in de toekomst meer en betere vluchten uit te voeren.