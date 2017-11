Het perfecte kerstgeschenk? Op deze dildo kan je je hoofd zetten Tine Kintaert

Bron: Metro.co.uk 7 Wobbling Willy Het leukste van het web In de wereld der seksspeeltjes bestaan de gekste dingen, maar een gepersonaliseerde dildo, dat hadden we nog niet gezien. Wil je met de feestdagen iemand een heel uniek en intiem geschenk geven? Dan is de Wobbling Willy misschien iets voor jou.

Vraag ons niet waarom je een dildo zou willen met een gepersonaliseerd hoofd erop, maar volgens uitvinder Robert Eriksson is er een markt voor. De Zweed werkte twee jaar lang aan zijn concept, en brengt de Wobbling Willy - wát een naam - nu wereldwijd op de markt. "Een perfect functionerend en veilig speeltje met een twist", klinkt het op de site.

Het concept is simpel: je bestelt een Willy en stuurt daarbij een foto van het gewenste hoofd door. Je kiest ook haarkleur, de kleur van de ogen en de kleur van de huid. Het bedrijf maakt vervolgens op basis van dat beeld een 3D-sculptuur, en koppelen tussendoor terug naar jou. Zo kan je feedback geven en is de gelijkenis zo levensecht mogelijk. Je eigen lief, je sexy sportleerkracht van vroeger of Johnny Depp? Het is maar naar wie je wil kijken tijdens de daad.

Vervolgens monteren ze het hoofd als een bobblehead op het einde van het speeltje - je weet wel, zo'n figuurtje dat op je dashboard staat en met zijn hoofd knikt. Daarna wordt je dildo geleverd, en kan je ermee aan de slag. Misschien een idee voor wie een latrelatie heeft? Of gewoon als fopcadeau natuurlijk.

De Wobbling Willy kost 88 dollar (zo'n 75 euro), exclusief verzending en importkosten.Bestellen kan hier.

