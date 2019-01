Het ongelofelijke moment waarop vermiste labrador opnieuw zijn weg vindt naar huis met in zijn kielzog twee nieuwe vriendjes (een hond en een geit) Karen Van Eyken

22 januari 2019

12u27

Bron: Daily Mail, KameraOne 0 Het leukste van het web De baasjes van labrador Bo uit de Amerikaanse staat Kansas vreesden eerder deze maand dat ze hun geliefde viervoeter nooit meer zouden weerzien nadat hij was weggelopen. Tot hij op een dag onverwachts terugkeerde - maar de lieve deugniet was niet alleen.

De echtgenote van Kyle Krier had de hond ‘s avonds uitgelaten zodat hij zijn behoefte kon doen in de tuin, maar het koppel zag hem niet meer terug.

“Mijn vrouw vertelde me dat er nog een beige hond in onze tuin zat en dat Bo met de noorderzon was verdwenen,” schreef Kyle in een post op Facebook. “We hebben vervolgens overal naar hem gezocht, maar konden hem niet vinden. Daarna besloten we om weer naar huis te gaan en daar op hem te wachten. Maar hij kwam niet terug. Ik trok er de volgende morgen weer op uit en ook dan kon ik nergens een spoor van hem vinden.”

Nadat ze bijna alle hoop hadden opgegeven om hun viervoeter terug te vinden, vertelden mensen uit de buurt dat ze de hond hadden zien lopen op zo’n 10 km van huis.

“Mijn vrouw kreeg een telefoontje dat er een zwarte labrador was gesignaleerd en dat hij in het gezelschap vertoefde van een andere hond en een geit. Ze verwittigde me en ik besefte meteen dat het om onze hond moest gaan. Ik verliet mijn werkplek en ging onmiddellijk op zoek.”

In een maïsveld naast de weg kon hij het opmerkelijke trio spotten. Een hartverwarmende video laat zien hoe Bo naar zijn baasje rent met in zijn kielzog een beige hond en een geit.

Bo stapte vervolgens enthousiast in de pick-uptruck van zijn baasje en ook zijn nieuwe vriendjes kwamen mee. Een paar dagen later kwam Kyle erachter dat de geit toebehoorde aan Chris en Shawna Huggans, buren die wat verderop wonen, en ook de andere hond bleek uit de buurt afkomstig.

Dit betekent dat dit schattige trio nog heel veel nieuwe avonturen tegemoet kan gaan.