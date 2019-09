Het lijkt wel een maanlandschap: artiest in astronautenpak klaagt gaten in Indiaas wegdek aan mvdb

05 september 2019

10u02 0 Het leukste van het web Zoals zoveel steden in de wereld kampt het Indiase Bangalore (8,5 miljoen inwoners) met straten waar gaten in het wegdek schering en inslag zijn. De Indiase artiest Baadal Nanjundaswamy klaagt dit steeds op originele wijze aan.

Met stoepkrijt transformeerde hij al gaten tot reuzeportretten, waar de scheur dienstdoet als vervaarlijke open mond. Een filmpje van zijn nieuwste stunt is al meer dan 2 miljoen keer bekeken.



Gekleed in een astronautenpak waant Nanjundaswamy zich op de maan. Als een volleerde Neil Armstrong simuleert hij de verminderde zwaartekracht en beweegt hij zich van ‘krater’ tot ‘krater’ voort. Pas als de camera uitzoomt en een tuktuk passeert, zien we waar de man zich echt bevindt.



Zijn protestactie heeft succes, want nog geen 24 uur na publicatie kwamen stadsarbeiders de gaten opvullen aan de Tunganagar Main Road. Nanjundaswamy was een van de eersten die hen kwam feliciteren, zo is te zien in een recenter filmpje.

Meer over Baadal Nanjundaswamy