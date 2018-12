Het lijkt wel alsof deze man op water kan lopen DVDA

16 december 2018

14u51

Bron: Storyful 0

Mika Sagulin sprint over het water van het Finse meer Ukkijarvi in Kangasala. Of zo lijkt het toch, want eigenlijk is het meer helemaal toegevroren terwijl Mika erover loopt. Hij koos samen met zijn broer de juiste invalshoek om vanaf het balkon van hun huis dit optisch bedrog te filmen. Daardoor lijkt het alsof Mika over water kan lopen. “De omstandigheden waren perfect voor die ene dag”, klonk het.