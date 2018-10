Het leukste van de verkiezingen: een verkiezingsuniform bij VTM en VRT, een clown als bijzitter en honderden kiezers voor de Pokémon-lijst Arne Adriaenssens

14 oktober 2018

17u41

Bron: Twitter 2 Het leukste van het web Er mag al eens gelachen worden. Ook op verkiezingsdag. De dag bracht al heel wat bizarre, wenkbrauwfronsende en lachwekkende zaken met zich mee. Wij lijsten de vrolijkste verkiezingsmomenten even voor u op.

1. Klinken op de overwinning in Heist-op-den-Berg

De Antwerpse gemeente Heist-op-den-Berg maakt er een erezaak van als eerste met resultaten op de proppen te komen. Dat lukte hen dit jaar niet, een drietal andere gemeenten waren hen voor. Waarom hen dat niet lukte is maar de vraag. Al heeft de bijzitter in het geel (hier op de achtergrond) daar misschien wel iets mee te maken.

In Heist-op-den-Berg telt men al dubbel. pic.twitter.com/BUbN856Lq7 Orakel van Merksem(@ OrakelvMerksem) link

2. Waar is De Wever?

Pieterjan De Smedt hield in de vroege namiddag de wacht bij de woning van Antwerps burgemeester Bart De Wever voor het VRT Journaal. Net wanneer De Smedt zegt dat hij niet zeker weet of De Wever nog thuis is, komt de N-VA-voorzitter aan de raam staan om de televisiekijkers toe te wuiven.

3. De vrolijkste bijzitter van het land

In het cultureel centrum van Maasmechelen kwam één van de bijzitters vanmorgen als clown uitgedost opdagen. Hij of zij sprak geen woord zoals het een ervaren mimespeler betaamt. De voorzitter van het stemkantoor was echter niet opgezet met het voorval en besloot hem terug naar huis te sturen. De man kan zich aan een boete verwachten voor het weigeren van zijn functie als bijzitter.

4. Bart De Wever raakt zijn vrouw kwijt

Voor de regionale politici is het nagelbijten vandaag. Je partner aan je zijde hebben, is dan ook onontbeerlijk. Na zijn stem te hebben uitgebracht raakte Bart De Wever zijn vrouw echter even kwijt. Gelukkig raakte het euvel snel opgelost toen zijn echtgenote het stemhokje op haar beurt verliet.

5. Stem op Pokémon

Wie Pikachu graag tot gouverneur wil stemmen, kan dat in Oost Vlaanderen doen. Daar komt de Pokémon-lijst dit jaar op voor de provincieraad. De groep Gentenaars wilde aantonen hoe makkelijk het is om een lijst in te dienen. Op de Gentse resultaten is het voorlopig nog wachten, maar volgens de eerste onofficiele resultaten zou de partij al meer dan 600 stemmen hebben gekregen.

6. Het verkiezingsuniform

Was het gepland of gewoon een bizar toeval? Elke Pattyn en Martine Thange -de twee leading ladies van de verkiezingsdag- gingen vandaag in de ether in exact dezelfde outfit.

Bij een verkiezingsshow hoort een uniform. @martinetanghe van @vrtnws en @elkepattyn van @VTMNIEUWS zijn gaan shoppen in dezelfde winkel, zo blijkt. #vk18 #STEM2018 #stem18 pic.twitter.com/nJJQ6qtYL0 Jeroen Vercruysse(@ jeroenvercruyss) link