Het Instagram-ei spreekt jv

04 februari 2019

11u41

Bron: NY Times 0 Het leukste van het web Het ei dat op Instagram een absoluut wereldrecord van meer dan 52 miljoen likes behaalde, heeft nu ook gesproken. Het ei, aka ‘Eugene’, liet van zich horen in een commercial rond de Super Bowl op de Amerikaanse streamingdienst Hulu. Ook werd gisteren bekend wie er nu eigenlijk achter die geslaagde recordpoging zat.

Het wereldberoemde Instagram-ei heeft na exact een maand de stilte doorbroken. “Ik ben dat ei met het wereldrecord (je hebt misschien al wel van me gehoord)”, aldus ‘Eugene’. “Maar onlangs ben ik beginnen barsten. Ik kan de druk van sociale media niet meer aan.”

De ad was al weken voorbereid. Veertien dagen na de originele post van word_record_egg op 4 januari ging een nieuwe foto van het ei viraal. Dat vertoonde toen een eerste klein scheurtje. Een week later was het al iets verder gebarsten, en nog een week later nog wat méér. Zaterdag was het ei genaaid met een plastic balveter, een duidelijke verwijzing naar American football. Het ei kondigde aan dat het zondag tijdens de Super Bowl alles zou onthullen. Dat was gisteren, toen het ei dus onder de sociale mediadruk helemaal brak.

De Amerikaanse streamingdienst Hulu postte de clip van het ei rond de Super Bowl op zijn platform. Het ging om een bericht van de Amerikaanse non-profitorganisatie Mental Healt America, bedoeld om mensen met stress aan te sporen daar met iemand over te praten. Mental Health America bedankte nadien ‘Eugene’ op Instagram om “vanavond met een belangrijke boodschap de spots te richten op mentale gezondheid”. De organisatie voegde eraan toe dat het ei openlijk was opgekomen voor de 20 procent Amerikanen die met psychische problemen kampen en dat zelf niet altijd durven.

Dat het ei er zelf onderdoor is gegaan, was niet de enige openbaring gisteren. Ook raakte bekend dat Chris Godfrey, een 29-jarige reclamemaker van het Londense bureau The & Partnership, de schepper van het fameuze wereldrecordei is. Het ei klopte de Instagrampost van Kyle Jenner dat tot dan met 18 miljoen het meeste aantal likes had verzameld.

We’d like to thank #TalkingEgg for shining a limelight on #mentalhealth tonight with an important message. Not everyone chooses to #fightintheopen for mental health, but you did for the 1 in 5 Americans living with a mental health condition. Thank you, #EggGang! 💚🥚 pic.twitter.com/9KPlXG5re4 Mental Health America(@ MentalHealthAm) link