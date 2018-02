Het echte verhaal achter de 'douchende rat' die de hele wereld rondgaat ep

01 februari 2018

14u58

Bron: Twitter, Newsweek, Daily Mail 4 Het leukste van het web Je hebt het filmpje vast en zeker de afgelopen dagen al op Facebook, Twitter of Instagram zien passeren: de rat die op haar achterste poten een douche neemt. Sindsdien circuleren er heel wat theorieën over de ongelofelijke video uit Peru. Maar biologen lossen het mysterie voor ons op: het gaat niet om een rat en het dier is zich al helemaal niet aan het wassen.

De bizarre video van het dier dat helemaal ingezeept onder een waterstraal staat, werd zondag op YouTube opgeladen door dj Jose Correa en werd intussen al meer dan zeven miljoen keer bekeken. De 36-jarige man beweert dat hij net onder de douche wilde stappen toen hij het diertje zaterdagochtend spotte. “Het leek wel een mens, zoiets had ik nog nooit gezien. Na ongeveer 30 seconden liep hij weg. Ik denk dat hij zichzelf wilde proper maken."

Onnatuurlijke houding

Het is niet duidelijk hoe groot het dier in de video is, want er is niets in de video wat je als referentiepunt kan gebruiken. Maar het beestje is wel duidelijk groter dan een gemiddelde rat. Daarom vermoedt evolutionair bioloog Dallas Krentzel dat een om een ander knaagdier gaat. “Dit is helemaal geen natuurlijke pose voor een rat", vertelde hij aan Newsweek. “Op de achterste poten staan is daarentegen wel heel natuurlijk voor een pacarana. Een bruin knaagdier dat in Peru voorkomt. De grote kop, de flexibele voorste ledematen, de korte staart, alles wijst erop dat dit een pacarana is.” Dit zeldzame knaagdier leeft in Peru, Brazilië en Colombia. Het is ook veel groter dan een rat en weegt gemiddeld 15 kilogram.

Onderzoeker Toumas Aivelo zegt dat pacaranas zich makkelijk laten vangen, wat kan verklaren hoe dit beestje op YouTube is terechtgekomen. “Ik ben dol op deze diertjes omdat ze zo raar zijn. Ze zijn zo geëvolueerd dat het zijn voorste poten gebruikt om voedsel te verzamelen en te verwerken.”

Paniekreactie

Beide wetenschappers zijn het erover eens dat een knaagdier zich normaal niet wast, maar dat het arme diertje waarschijnlijk waarschijnlijk per ongeluk met zeep besmeurd is geraakt en dat hij het goedje enkel zo snel mogelijk wilde verwijderen. Aivelo: “Zeep is heel onnatuurlijk voor knaagdieren. Ze hebben een beschermend laagje op hun vacht dat hen helpt proper te blijven wanneer ze door de aarde woelen. De dieren hebben zeker geen zeep nodig. Ik denk dat het beestje helemaal in paniek was en dat het zo snel mogelijk de zeep eraf wilde halen, wat zijn snelle bewegingen kan verklaren.”

