Het angstaanjagende moment waarop stuk staal door voorruit vliegt sam

10 april 2019

17u37

Bron: KameraOne 1

Een Thais koppel is blij dat zij en hun baby nog leven na een angstaanjagend incident op een snelweg in de Thaise hoofdstad Bangkok. Op 4 april vloog plots een zwaar stuk metaal door de voorruit van hun wagen.

De plaat raakte het been van de 23-jarige vrouw op de passagiersstoel. De baby van het koppel, die lag te slapen op de schoot van de vrouw, liep schrammen aan het hoofd op.

“De plaat raakte eerst de versnellingspook en dan mijn vrouw”, zegt de bestuurder, die niet met zijn naam in de media wilde. Als ze rechtstreeks via het raam was gekomen, zou ze zeker het hoofd van mijn baby verpletterd hebben.”

