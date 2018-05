Herinner je je de geur van Play-Doh? Hij is nu geregistreerd als handelsmerk KVDS

22 mei 2018

14u12

Bron: Slash Gear 0 Het leukste van het web Geef toe, je hebt er ook al eens stiekem aan geroken als kind of zelfs als volwassene. Het is dan ook een van de meest typische geuren van speelgoed: die van Play-Doh. Producent Hasbro beseft dat en heeft er nu een – ongewoon – handelsmerk voor aangevraagd.

De iconische boetseerklei bestaat intussen meer dan 60 jaar en de geur ervan veranderde in al die tijd nauwelijks. “De geur van Play-Doh heeft altijd synoniem gestaan voor de kindertijd en plezier maken”, aldus Jonathan Berkowitz, de senior vice president Global Marketing van het merk. “Door er een handelsmerk voor aan te vragen, kunnen we die nu beschermen voor het nageslacht.”

Volgens Hasbro is de geur van Play-Doh erg complex: “een combinatie van een zoete, licht muskusachtige, vanille geur, met een zweem van kers en de natuurlijke geur van zoute tarwedeeg.

Een handelsmerk aanvragen voor een geur is vrij uitzonderlijk, maar niet ongezien. Net als bij smaken en geluiden kan je dat doen als je maar voldoende kan bewijzen dat die van jou uniek is en verschilt van alle andere geuren, smaken of geluiden. Wat dan weer niet kan, is de geur van het natuurlijke product van een productieproces registreren.