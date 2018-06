Hello-Kitty-gekte bereikt hoogtepunt: Japan ontwikkelt 's werelds schattigste trein Jolien Meremans

26 juni 2018

16u32

Bron: BBC 4 Het leukste van het web Van roze zetels tot hartjes op het plafond en gouden behangpapier, de spiksplinternieuwe Japanse trein heeft het allemaal. De trein staat volledig in het teken van het Japanse stripfiguur en marketingfenomeen Hello Kitty en zal vanaf 30 juni pendelaars vervoeren.

Het lijkt wel of ze in Japan niet willen dat de treinreizigers in slaap vallen. Hun allernieuwste trein geeft de ogen de kost en laat je onderdompelen in de wereld van Hello Kitty. Het merkteken van het stripfiguur is op zowel de ramen, stoelhoezen als vloeren terug te vinden.

Toerisme stimuleren

Ook op de buitenkant van de trein werden enkel roze en witte kleuren gebruikt om volledig in thema te blijven. Hello Kitty is werkelijk overal te zien in de trein, zelfs op het toiletpapier. In een van de wagons staat zelf een levensechte Hello Kitty-pop, zodat fans met hun favoriete stripfiguur kunnen poseren.

De op maat gemaakte trein start zaterdag aan een rit van drie maanden tussen de westerse steden Osaka en Fukuoka. De trein werd gebouwd door de West Japan Railway firma. Daar hopen ze dat het gebruik van het bekende figuurtje ook het toerisme zal stimuleren. Omdat het bedrijf vooral toeristen wil lokken, zal je in het eerste rijtuig van de trein dan ook leuke souvenirtjes kunnen kopen.

Hello Kitty werd in 1974 door Yuko Shimizu ontwikkeld en is sindsdien over de hele wereld bekend. Het merk zou nu al miljarden dollars waard zijn.