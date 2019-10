Heldin nieuw Asterix-album lijkt sprekend op Greta Thunberg KVDS

Het leukste van het web Er speelt een opmerkelijk personage mee in het nieuwe album van Asterix: een rebelse tiener met een lange vlecht. Hoewel het volgens de scenarist en de tekenaar van de strip op "puur toeval" berust, geven ze toe dat de gelijkenis met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg "treffend" is.

‘De dochter van Vercingetorix’ heet de nieuwe strip – nummer 38 intussen – en het pad van Asterix en Obelix wordt deze keer gekruist door Adrenaline. Zij is op de vlucht voor de Romeinen en komt in het dorp van de Galliërs terecht. En ze blijkt niet van de makkelijkste.

Gelijkenis

Op de voorstelling van de cover van het album maandag was er maar één gespreksonderwerp: de gelijkenis tussen Adrenaline en Greta Thunberg. Volgens scenarioschrijver Jean-Yves Ferri en tekenaar Didier Conrad is dat echter “puur toeval”. “De tekeningen werden gemaakt in de periode dat Thunberg nog maar pas bekend begon te worden”, aldus Ferri. “Maar het klopt dat de gelijkenis treffend is.”





Volgens de scenarist waren het eigenlijk zijn dochters en hun puberteit die de inspiratie vormden voor Adrenaline. “Maar er zijn ook parallellen met Greta”, gaat hij verder. “Het zijn allemaal tieners van ongeveer dezelfde leeftijd, die een zekere kwaadheid hebben en een ander wereldbeeld. Er zijn dus inderdaad gemeenschappelijke punten. Dat en de vlecht.”

De nieuwe strip wordt gedrukt op 5 miljoen exemplaren en zal op 24 oktober uitkomen in 15 talen en 30 landen, onder meer in België. In totaal werden al 380 miljoen Asterix-strips verkocht in 111 talen.