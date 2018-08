Heel YouTube kan live meevolgen hoe deze Zuid-Koreaan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat blokt mvdb

28 augustus 2018

13u28

Een Zuid-Koreaanse YouTuber zet telkens de camera aan wanneer hij voor uren achter de boeken kruipt. De livestreams van de studie in stilte lokken soms honderden kijkers. Iedereen kan zo meevolgen hoe hij aantekeningen maakt, zijn cursus doorbladert en soms met een rekenmachine iets uitrekent.

De student heeft op twee maanden al bijna 10.000 volgers en wil met zijn streams anderen motiveren. De video's staan verzameld op zijn YouTube-kanaal dat vrij vertaald naar de naam 'De man die naast mij zit' luistert.



Zelfs bereidt de man, wiens naam niet bekend is, zich voor op het staatsexamen boekhouden. De jonge twintiger is lang niet de enige die zijn blokdagen van 's ochtends vroeg tot 's avond laat live uitzendt. Het fenomeen heeft zelfs een naam in Zuid-Korea: gongbang, wat verkort is voor 'gongbu bangsong' (Koreaans voor 'studie-uitzending').



Gongbang heeft dus in de verste verte niets te maken met het bijna gelijknamige 'gangbang' (groepsseks). Tot nu toe zijn er zeker zo'n 4.000 gongbang-video's bekend. Wie de livestreams volgt, ziet hoelang de student al aan het werk is. Ook wordt nauw bijgehouden wanneer hij of zij kan pauzeren voor de lunch of het avondeten. Veel studenten die zelf aan het blokken zijn, gebruiken de streams als motivatie om zelf nog wat extra uurtjes door te gaan. Misschien een idee voor onze blokkende studenten die zich nu voorbereiden op de tweede zit?

