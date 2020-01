Heel wat geïnteresseerden voor “late babyborrel voor Delphine” HLA

28 januari 2020

07u27 41 Het leukste van het web Na een jarenlange juridische strijd erkende koning Albert II gisteren Delphine Boël als zijn dochter. Het vierde kind van de onze koning moet gevierd worden, dacht een facebookgebruiker, en hij plande meteen de babyborrel. Bijna negenduizend landgenoten laten weten dat ze aanwezig zullen zijn, nog eens 34.000 anderen zijn geïnteresseerd.

Op de eventpagina wordt intussen overlegd over geschikte cadeaus om mee te nemen: boeken over het ouderschap, of toch een schilderset voor kinderen voor de ‘kleine’ Delphine?

Enkele geïnteresseerden hebben nog wat twijfels bij de datum, nu zaterdag 1 februari: een dag eerder worden ze al verwacht op het Brexit-afscheidsfeestje, en “dat is al zo vaak verlegd”.