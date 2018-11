Heb jij een koppig huisdier? Het kan nooit zo erg zijn als bij deze hond sam

20 november 2018

15u12

Bron: KameraOne 0

Toen Kevin Walker (45) onlangs zijn honden uitliet, protesteerde eentje hevig toen ze weer naar huis gingen. Borderterriër Patrick besloot om het uitje in het Schotse Glasgow nog wat te rekken en ging koppig liggen.

Op de videobeelden van Kevin is te zien hoe Martha, een andere hond, enigszins verbaasd toekijkt hoe Patrick zich laat voortslepen. Echt vreemd was het echter niet, want volgens Kevin haalt Patrick wel vaker deze truc boven wanneer hij nog niet huiswaarts wil.

Bekijk ook: