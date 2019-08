Hayden (6) is doodsbang van “slechteriken” in nieuwe slaapkamer, agent komt hem geruststellen jv

29 augustus 2019

13u41 3 Het leukste van het web Bruce Schwartz uit Iowa is de laatste dagen plots uitgegroeid tot een held op sociale media. De agent kwam in hoogsteigen persoon de kleine Hayden (6) ervan verzekeren dat er geen slechteriken rondwaarden in zijn nieuwe slaapkamer. De jongen was tot dat moment zo bang dat hij niet in de kamer durfde slapen.

Mama Amanda Williams was ten einde raad omdat haar zoontje Hayden enorm angstig was nadat het gezin verhuisd was naar een nieuwe woning. Hayden had tot dan altijd bij zijn oudere zus geslapen, maar in het nieuwe huis kregen de twee kinderen elk hun eigen slaapkamer.

Tot groot jolijt van de oudere zus, maar voor Hayden verliep de omschakeling veel moeilijker. Hij beweerde dat een deurtje van de berging uit zichzelf openging en vreesde dat de “slechteriken” hem ‘s nachts zouden komen bespieden. De jongen kreeg die beangstigende gedachten maar niet uit zijn hoofd en smeekte zijn mama met een agent en met een arts te mogen praten.

De moeder nam haar zoontje dan maar mee naar het politiekantoor om hem daar een veiliger gevoel te laten aanpraten. Agent Bruce Schwartz bood na het gesprek de jongen ook nog eens aan om de kamer van Hayden zelf grondig te komen inspecteren.

Probleem opgelost, want na die veiligheidscheck was Hayden helemaal gerustgesteld. Mama Amanda zette het mooie verhaal op sociale media, waar de lof voor Schwartz niet van de lucht was.

