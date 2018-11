Hartverwarmend: papa springt in de bres voor zoon met syndroom van Asperger om job te vinden voor hem jv

22 november 2018

11u41

Bron: news.com.au 0 Het leukste van het web De Facebookfoto van Joshua en Scott Eagar uit Australië zegt eigenlijk al alles over de vader-zoonrelatie tussen de twee. Maar papa Scott gaat inmiddels wereldwijd over de tongen omdat hij op een hartverwarmende manier in de bres sprong voor zijn volwassen zoon met het syndroom van Asperger, die maar geen job kon vinden.

Scott Eagar riep in een lokale Facebookgroep op om zijn zoon, die lijdt aan het aspergersyndroom, aan een job te helpen. “Joshua is een lieve en hardwerkende kerel van 20 met Asperger”, schreef Scott. “Hij volgt momenteel bakkerslessen omdat hij van koken houdt, maar eigenlijk wil hij gewoon werken. Hij is een harde werker, betrouwbaar en eerlijk.”

Het syndroom van Asperger is een milde vorm van autismespectrumstoornis. De aandoening kenmerkt zich onder meer door moeilijkheden met de traditionele sociale omgangsregels zoals onze samenleving die gebruikt. Mensen met Asperger zijn erg gericht op logica en vaak ook op een beperkt aantal heel specifieke interesses. De stoornis is genoemd naar de Weense kinderarts Hans Asperger.

De respons in de Facebookgroep was overweldigend. Van tientallen steunbetuigingen tot een effectieve jobaanbieding van Rocky Pitarelli. Joshua kon terecht in Pitarelli’s restaurants in Gymea, op een half uur rijden van Sydney. Josh was op voorhand erg zenuwachtig, maar de eerste werkdag viel enorm mee, getuigt zijn vader. “Hij belde me wel drie keer op weg naar huis van zijn eerste shift om te zeggen hoe goed het wel geweest was”, aldus papa Scott. “Het gaat hem niet om het geld, maar om zijn trots. Hij heeft nu een job en iedereen behandelt hem als een gelijke.”

Scott Eagar is ook zeer te spreken over de bazen van zijn zoon. Hij bedankte hen specifiek samen met alle anderen die gereageerd hadden op Facebook. “Beperkingen zijn een harde noot, maar mijn zoon kan niet gelukkiger zijn”, schreef hij. Josh zelf is zo content dat hij altijd een uur te vroeg aan zijn shift begint. “Hij zou zelfs een dag vroeger komen, als dat kon”, besluit zijn vader.