Hartverwarmend: pakjesbezorger redt verrassing voor vierjarige kleuter door cadeau wel heel goed te verstoppen LH KT

26 december 2019

21u58

Bron: ABC, Facebook 8 Het leukste van het web Een Amerikaanse bezorger heeft een familie in de staat New York dolgelukkig gemaakt door een simpele geste. Josh Satkin verborg een groot kerstcadeau voor een 4-jarig kindje achter vuilnisbakken, zodat hij het niet kon zien wanneer hij thuiskwam. De vader zette de beelden op Facebook waar ze nu massaal bekeken worden en de bezorger lovende commentaren krijgt.

Mike en Megan Delaney krijgen op hun smartphones telkens een melding van hun beveiligingscamera wanneer iemand hun oprit oprijdt. Die optie kwam recentelijk goed van pas. Toen Megan met haar kinderen even weg was, zag ze dat een bezorger van koerierbedrijf UPS een groot pak zou leveren: het kerstcadeau voor haar zoontje.

De moeder vreesde dat de pakjesleverancier de verrassing zou verknoeien door het pak in het zicht te laten staan. Maar even later zag ze dat de bezorger het pak verstopte achter twee grote vuilnisbakken aan haar huis. Hij legde er ook nog een stuk karton bovenop, om volledig zeker te zijn dat het cadeau niet zichtbaar was.

“Kerst gered”

“Ik dacht meteen dat hij onze kerst had gered”, aldus Megan. “Het maakt het zo veel leuker dat niemand toekeek en dat hij een vriendelijke daad deed. Het is verbazingwekkend dat hij dat voor ons deed.”

Vader Mike zette de beelden op Facebook, waar ze intussen al meer dan 8.000 keer gedeeld werden. Honderden mensen reageerden al lovend op de video. “Als je UPS-chauffeur een fijne man is en ervoor zorgt dat de kinderen de cadeaus niet zien. Bedankt man!”, schreef Mike bij de video.

“UPS-chauffeurs zijn getraind om pakketten af ​​te leveren op een manier waardoor ze zo veel mogelijk uit het zicht staan”, aldus het koerierbedrijf in een verklaring. “Soms moeten ze creatief zijn, vooral bij dergelijke leveringen voor de feestdagen.”