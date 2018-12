Hartverwarmend: mama legt moment vast waarop blind zoontje (6) voor het eerst de kerstman ontmoet ADN

15 december 2018

07u46

Bron: ABC News 3 Het leukste van het web Hoe de kerstman eruitziet? Dat weet de kleine Matthew Foster enkel van horen zeggen. Het 6-jarige jongetje is blind. Wat was hij benieuwd naar die bekende man met zijn witte baard en rood pak. Onlangs ging een wereld voor hem open.

Samen met zijn mama schoof Matthew aan in de rij in een winkel in Fort Worth, Texas. Een beetje zenuwachtig, maar razend benieuwd om zijn held te ontmoeten. Toen het zijn beurt was, fluisterde zijn mama de kerstman nog even toe: “Hij is blind en autistisch en héél geïnteresseerd in Santa”. Dat moest ze geen twee keer zeggen. De kerstman plofte zich op zijn achterwerk en begeleidde Matthew dichter bij hem. En de twee begonnen te keuvelen.

Of Matthew misschien iets wilde voelen? “Je ogen die twinkelen”, antwoordde hij. Een verwijzing naar het gedicht ‘The Night Before Christmas’, waarin het uiterlijk van de kerstman uitvoerig wordt beschreven. En zo geschiedde. De kerstman begeleidde de handjes van Matthew naar zijn gezicht en zijn ogen. Matthew mocht zo lang voelen als hij wilde. “Trek maar aan mijn baard, voel eens aan mijn muts”, voegde de kerstman toe. Met een brede glimlach nam Matthew het beeld van de man in zich op.



Daarna mocht de 6-jarige ook nog een echt rendier voelen, een opgezet exemplaar in de achtergrond. “Het was geweldig”, schrijft mama Misty Wolf op Facebook. “Beste kerstman ooit.” De post van de moeder werd al meer dan 100.000 keer gedeeld.

