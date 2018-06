Hartverwarmend en slim: brandweer redt leven van eendjes met stofzuiger sam

04 juni 2018

17u27

Bron: KameraOne 3

In Karns (Tennessee) hebben inventieve brandweerlieden zes eendjes gered van een gruwelijke dood. De kleintjes waren eind vorige maand in een drie meter lange pijp gekropen en zaten vast. De hulpverleners konden de eendjes niet bereiken, dus haalden ze een stofzuiger boven. Mét een net over het uiteinde, of wat had u gedacht?