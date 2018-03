Hartverwarmend: brandweer overladen met honderden knuffels uit dank voor goede zorgen Tom Vierendeels

Marie-Emilie was zo tevreden over de goede zorgen van het ziekenwagenpersoneel dat ze de brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft overladen met honderden knuffels.

“Eind februari kampte mijn zes maanden oude zoontje met aanhoudende hevige koorts waardoor een ziekenwagen werd gebeld”, doet mama Marie-Emilie het verhaal. “Er viel met mijn kleine spruit geen zee te bevaren, zeker door al die actie rondom hem en de sirenes. Maar de ambulanciers haalden plots een Mickey Mouse-knuffel boven en vanaf dan was hij de kalmte zelve. Spuitjes geven, onderzoeken uitvoeren,.. Hij onderging alles alsof er niets aan de hand was en nu is hij nog altijd dolverliefd op de knuffel. We moeten niet proberen om hem af te nemen.”

De mama wilde daarom dolgraag iets terug te doen. “Ik heb contact opgenomen met de ambulanciers en financieel kon ik hen niet helpen, maar toen kreeg ik het idee knuffels in te zamelen”, vertelt ze. “Andere kinderen verdienen net dezelfde zorg die mijn zoontje heeft gekregen. Twee dagen na een oproep op Facebook stond ons huis vol met driehonderd knuffels. Zelfs wildvreemden kwamen die afleveren. Na ze proper gewassen te hebben heb ik ze vorige week overhandigd aan de brandweer.”

Daar zijn ze enorm gecharmeerd door deze warme actie. Alle knuffels worden deze week verdeeld over de verschillende ziekenwagens binnen de brandweerzone. “Maar intussen zit ik hier opnieuw met tweehonderd knuffels”, lacht de vrouw. “Via een vriendin kan ik met deze pluche beesten terecht bij een Brusselse politiezone, die ze ook gebruikt om kinderen op hun gemak te stellen. Als de knuffels blijven toestromen, zal ik die uiteraard blijven verdelen onder de hulpdiensten. Waarom niet?”