Hartendief jaagt zijn valentijn de stuipen op het lijf Marten Verbunt

15 februari 2018

20u26

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een geheime aanbidder heeft tijdens valentijnsnacht zijn liefde de stuipen op het lijf gejaagd. Wat een romantische valentijnsverrassing moest zijn, mondde in het Nederlandse Hendrik-Ido-Ambacht uit in een paniektelefoontje naar de politie.

Een 38-jarige vrouw zat in de nacht van dinsdag op woensdag nietsvermoedend in haar woning in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (provincie Zuid-Holland) toen ze gerommel aan de deur hoorde. "Omdat er in het verleden al eens bij haar is ingebroken, dacht ze meteen aan een inbraak en raakte in paniek”, vertelt wijkagent Ton Brouw. "Ze is meteen naar zolder gerend en heeft de politie gebeld."

Toen de vrouw weer beneden kwam trof ze geen sporen van inbraak aan, maar een zak snoep op de mat. "Blijkbaar was de zak spekhartjes iets te groot en had de valentijn moeite om zijn romantische cadeau door de brievenbus te krijgen."

Wie de aanbidder is, is voor de vrouw en de politie nog steeds een raadsel. "Het was in ieder geval geen dief maar mogelijk een nieuwe liefde", aldus Brouw.