Harry Potter-tentoonstelling in Londen is razend populair, en met dit trucje kan je hem ook online bekijken TK

28 februari 2018

21u51

Bron: TIME.com 77 Het leukste van het web Momenteel loopt in de British Library in Londen een tentoonstelling over de toverwereld van J.K. Rowling. En wie denkt dat de Pottergekte intussen gaan liggen is, heeft het mis: de exhibitie was in een mum van tijd uitverkocht. Maar geen nood voor wie het toch wil zien; je kan hem nu gewoon online bezoeken.

Het laatste Harry Potter-boek - The Deathly Hallows - dateert al van 2007, maar meer dan een decennium later is iedereen nog steeds gek van de sympathieke tovenaar. Dat kon de British Library aan den lijve ondervinden, want de ticketverkoop van hun tentoonstelling was een ware overrompeling.

Voorlopig kan je geen toegang meer krijgen tot de exhibitie, maar de organisatie wil toch zo veel mogelijk mensen toegang geven tot de inhoud ervan. Dus sloegen ze de handen in elkaar met Google: een groot deel van de tentoonstelling kan je nu bekijken in de Google Arts & Culture-app. Het bedrijf heeft zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Van de originele sketches van Hogwarts (getekend door Rowling zelf) tot het 'Museum of Witchcraft & Magic'. Je kan lessen nemen in kruidenkunde en toverdranken, en bijleren over magische dieren.

De Google Arts & Culture app kan je hier downloaden in de App Store en hier bij Google Play.