Harley (12) is onbeleefd tegen de leraars, dus komt zijn moeder mee les volgen mvdb

23 september 2019

16u27

Bron: Kent Online 2 Het leukste van het web Een Engelse tiener die zich onbeleefd gedroeg tegenover zijn leerkrachten, heeft vrijdag een beschamend uurtje meegemaakt. Niemand minder dan zijn eigen mama kwam vrijdag de volle klas binnengewandeld om mee de les te volgen. Ze zette zich pal naast zoonlief, bericht Kent Ontline.

Voor mama Becky Crandley (30) was de maat vol nadat ze de zoveelste e-mail had ontvangen met daarin opmerkingen over het onbeschofte gedrag van haar zoon Harley tijdens de lessen. De twaalfjarige jongen zit in ‘Year 8' wat overeenkomt met ons eerste middelbaar. Volgens Becky zit haar zoon volop in de apenjaren. Straf schrijven en veplicht nablijven brengen hem niet van de wijs. Ook dit jaar bleef de puber leraars het leven zuur maken. Zo kon het echt niet langer, vond ook Beck.



In samenspraak met de directie van het Sittingbourne Community College (in de brede omgeving van Canterbury) kwam ze vrijdag het laatste lesuur van de week mee volgen. Dat bleek wiskunde. Een rood aangelopen Harley kon wel door de grond van schaamte kruipen toen zijn moeder naast hem kwam zitten en aandachtig zijn oefeningen bekeek.



Zijn moeder hoopt dat hij het nu eindelijk heeft begrepen. “Hij is niet agressief, of zo. Ik kan simpelweg niet accepteren dat hij de leerkrachten zo behandelt. Het frustreert me, aangezien hij best een pientere kerel is.”

Veel klasgenoten moesten gniffelen toen Becky in het lokaal toekwam. Het leidde tot tijdelijke rust. Nog geen vijf minuten later ergerde de mama zich flink aan het onbeleefde gedrag van sommige van Harley’s klasgenoten. Ze hoopt vurig dat de ouders van deze leerlingen ook maatregelen treffen. “Misschien moeten zij ook eens een verrassingsbezoekje aan de klas brengen om orde op zaken te stellen”, aldus nog Becky.

Harley is nog even het mikpunt van spot, want de foto die Becky in het klaslokaal nam, gaat aardig viraal.