Hamburgers eten à volonté? In deze Belgische restaurants kan het

26 maart 2018

23u03

Bron: 7sur7 367 Het leukste van het web Eet jij graag hamburgers? Een Belgische hamburgerketen heeft zopas 'Crazy monday' gelanceerd: op maandag eet je daar hamburgers à volonté.

In de hamburgerrestaurants 'Be Burger' - met restaurants in Brussel, Waterloo en Zaventem - en 'Comptoir Burger' - in Brussel en Wemmel - kan je voortaan op maandagavond terecht voor hamburgers à volonté. Voor de prijs van een enkele burger, mag je er dus zoveel eten als je maar kan. 'All you can eat', en je kan kiezen van alle burgers op de kaart: rundsvlees, gevogelte, vis, vegetarisch en er zijn ook maxi-burgers. Dat maakte het hamburgerrestaurant zelf bekend via Facebook. Op hun Facebook-pagina lezen we ook dat het record voorlopig "vier maxi-burgers" bedraagt. Benieuwd hoe lang het zal duren vooraleer dat gesneuveld is...

