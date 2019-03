Halfnaakte Rus breekt record koudste vrije val Arnd Leroy

25 maart 2019

17u21

Bron: AP 0

De Rus Oleg Rezanov (46) heeft het record voor koudste vrije val gebroken. Hij ondernam de poging bij een temperatuur van -50 graden celcius. De oud-militair sprong vanop een hoogte van 4.100 meter naar beneden. Rezanov staat ook wel bekend als de ‘Lord of the Cold’ en heeft nu 12 records in extreme koude op zijn naam staan.