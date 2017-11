Haar autoverzekeraar vraagt foto's van voor- en zijkant, Alyssa interpreteert dat net iets anders mvdb

06u49 65 Facebook Het leukste van het web Een jonge Amerikaanse gaat viraal op de sociale media na een grappige miscommunicatie tussen haar en een verzekeringsmaatschappij. Toen Alyssa Stringfellow de vraag van haar verzekeringskantoor kreeg om foto's van de voor- en zijkant te sturen om haar polis te vernieuwen, begreep zij dat net iets anders dan gevraagd.

In plaats van foto's van haar auto door te mailen, vroeg Alyssa snel haar moeder om foto's te maken waarop ze zelf breedlachend frontaal en zijdelings poseerde. De verzekeringsmakelaar kon er wel om lachen en mailde vriendelijk het volgende terug: "Hallo Alyssa, ik heb dezelfde foto's nodig maar deze keer van je voertuig."

"We vroegen ons af waarom hij foto's van me nodig had, zonder maar ook even te realiseren dat hij (de verzekeringsmakelaar) over de wagen bezig was.", klinkt in de bijhorende facebookpost.

De jonge vrouw twijfelde erover of ze haar leuke blunder wereldkundig zou maken, maar besloot dat toch maar te doen. Gewoon, omdat het zo grappig is. Zelf noemt ze het "a really, really...REALLY blonde moment". Haar bericht is inmiddels al meer dan 21.000 keer gedeeld en kreeg meer dan 34.000 likes.