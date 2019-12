Haai kegelt surfertje (7) van zijn surfplank jv

03 december 2019

11u45

Bron: CNN 0 Het leukste van het web Chandler Moore uit Orlando is amper zeven, maar heeft nu al hét verhaal van zijn leven beleefd. Toen hij in Florida aan het surfen was, kruiste hij plots het zwempad van een haai. Het kwam tot een aanvaring en Chandler werd van zijn surfplank gegooid.

Zaterdag trokken de Moores uit Orlando met het gezin naar New Smyrna Beach, zo’n 90 km verder, voor een laat Thanks Giving-uitje. Het was mooi weer en de golven waren ideaal om te surfen. Chandler, die al van zijn vierde op de plank staat, kreeg een forse duw van zijn vader en wég was hij. De GoPro-camera vooraan op de surfplank filmde hoe de jongen zich recht hees en zijn evenwicht zocht. Dat lukte aardig tot er, zo getuigde hij aan CNN, “twee vissen op hem afzwommen”. De jongen schrok en werd van zijn plank gekegeld.

Vader en zoon bekeken nadien de beelden van de GoPro en zagen toen dat het wel degelijk een zwartpunthaai was die Chandlers board had geraakt. De wateren van New Smyrna Beach staan bekend om de aanwezigheid van de haaiensoort. Volgens de International Shark Attack File kwam iedereen die daar ooit zwom tot op drie meter van een haai.

Chandler houdt aan zijn bizarre confrontatie geen verwondingen maar enkel een indrukwekkende ervaring over. Gisteren was zijn straffe wedervaren uiteraard hét gespreksonderwerp op school.

Of hij nog de zee in zal durven om te surfen? “Honderd procent zeker!”