Guinness World Records Day: dit zijn de strafste Belgische records sam

08 november 2018

19u08 4 Het leukste van het web Van de langste periode zonder regering tot de grootste Game Boy ter wereld: hier zijn de 15 grappigste, indrukwekkendste en meest geschifte Belgische Guinness-wereldrecords.

1. De langste periode zonder regering in vredestijd

Deze twijfelachtige eer haalde ons landje na de verkiezingen van 13 juni 2010. Pas op 5 december 2011 stelde de toenmalige koning Albert II een nieuwe regering onder leiding van Elio Di Rupo aan. Die nam het de dag erna over van de regering in lopende zaken, goed voor een record van 541 dagen.

Dit was echter het record voor de langste regeringsvorming ná verkiezingen, iets waarmee ons land het record van Colombia van 354 dagen klopte. Vóór de stembusgang had premier Yves Leterme het ontslag van zijn regering-Leterme II ingediend, dat door de koning werd aanvaard op 26 april 2010. Na die datum zat ons land dus in totaal 589 dagen zonder federale regering.

Noord-Ierland verbrak eigenlijk het Belgische record, maar dat land maakt in feite deel uit van het Verenigd Koninkrijk.

2. De grootste brandende afbeelding gemaakt van lucifers

Tijdens de eerste reeks van Big Brother legden zeven deelnemers (Bart, Betty, Catherine, Frank, Glenn, Jeroen en Steven) maar liefst 329.700 lucifers samen voor een groot Big Brother-logo van tien vierkante meter groot. De vurige afbeelding werd in de fik gestoken op 19 november 2000.

3. Het grootste aantal mensen dat dieren maakt uit handdoeken

Dienstenchequebedrijf Het Poetsbureau stuntte op 29 september vorig jaar door het wereldrecord handdoekdieren vouwen te verbreken. In de Ethias Arena in Hasselt toverden poetshulpen maar liefst 1.476 handdoeken om tot eendjes.

4. Langste marathon in een pretparkattractie

Zonnebekenaar Sam Clauw schreef de titel van ‘langste marathon op een pretparkattractie’ op zijn naam in Bellewaerde Park in Ieper. In mei 2014 bracht hij maar liefst vijftig uren door op de piratenboot, waarmee hij het vorige record met twee uur verlengde. Om dat mogelijk te maken, werd de hele wereldrecordpoging gefilmd en waren constant verschillende getuigen aanwezig. Met de recordpoging zamelde Sam geld in voor het kweekprogramma met de amoerluipaarden in het pretpark.

5. De langste staart ter wereld

De Ierse Wolfshond Keon van de familie Thys uit Westerlo vestigde het record van de hond met de langste staart. Keon torst een staart van 76,8 cm, ruim 10 cm langer dan zijn voorganger uit Amerika. Het dier is 95 centimeter hoog, weegt 92 kilo en heeft dus een heel lange staart. Niet altijd makkelijk als de hond langs de koffietafel loopt, maar Keon leeft buiten.

“Hij komt niet binnen, maar hangt in de tuin rond. Binnen zou hij de potten leeglikken en alles van tafel stoten”, vertelde papa Jef drie jaar geleden. “Het is wel een heel lieve, vriendelijke hond en hij beschermt zijn baasjes goed. En zijn staart? Tja, als hij er mee kwispelt in de buurt van de auto heb ik altijd schrik dat hij er een deuk in maakt.”

6. Meeste druiven vangen met mond in drie minuten

De Veurnse belleman Joris Goens brak op 6 december 2013 het wereldrecord druiven vangen met de mond in drie minuten. In het VTM-programma ‘Belgium’s Got Talent’ ving hij er maar liefst 223, tien meer dan het vorige wereldrecord van een Amerikaan. Aanvankelijk stond de teller op 225, maar na een telling door de deurwaarder waren het er uiteindelijk 223.

Joris was uiteraard tevreden en dankte zijn wereldrecord aan werper Freddy, die tussen de auditie en de halve finale zes overbruggingen kreeg tijdens een hartoperatie.

7. Tikkertje

In Duffel verpulverden op 14 september van dit jaar 1.393 speelvogels het wereldrecord tikkertje. Dat is meer dan het dubbele van het vorige record van 661 deelnemers, dat op naam stond van de Hollywood-filmstudio’s Warner Brothers en New Line Cinema. De recordpoging diende om de 40ste verjaardag van het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) te vieren.

8. Snelste 100 km op een loopband

In Lokeren liepen twaalf leden van het High Performance Running Team eind 2013 de snelste 100 kilometer ter wereld op een loopband. Ze deden er vijf uren, een minuut en twintig seconden over.

9 en 10. Langste worsten

Twee Belgische wereldrecords hebben te maken met worsten. De langste worstenketting ter wereld werd gedraaid door VZW Worstenfeesten in Vlimmeren. Op 15 augustus 2013 kreeg daar een gigantische vleesketting van maar liefst 3.543,65 meter lang vorm.

Op 23 april 2010 maakte Cock’s Vleeswaren uit Sint-Niklaas dan weer de langste salami ter wereld, goed voor 1.152,16 meter worst. Na het koken en drogen woog de mastodont 2.171,37 kg.

11. Langste marathon tappen

Van worsten naar bier: in Opglabbeek stond Ruth Brands in 2012 een verbluffende 111 uur lang achter de toog van café ‘t Gildenhuis. De stunt leverde 12.111 euro op voor een goed doel. Drie jaar geleden deed Sander Haeghebaert van café De Piraat in Lichtervelde het met 120 uur trouwens nog beter, maar dat was geen officiële wereldrecordpoging.

12. Langste passagierstrein

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS is ook wereldrecordhouder. Néé, niet voor de langste vertragingen, maar voor de langste passagierstrein. Het is een erg oud record, want het dateert al van april 1991. Een elektrische locomotief trok toen 70 treinstellen van Gent naar Oostende als een stunt voor Kom op tegen Kanker. Het gevaarte woog 2.786 ton en haalde een gemiddelde snelheid van 52.8 km/u. Aan boord van de trein, met onder meer een bar- en danswagon, zaten 216 passagiers.

13. Het grootste publiek bij een tennismatch

Kim Clijsters behaalde veel bijzondere zeges, maar op 8 juli 2010 voegde de Belgische tennistrots ook een apart record toe aan haar palmares. 35.681 fans kwamen in het Koning Boudewijnstadion zien hoe de Limburgse het zou opnemen tegen haar Waalse evenknie Justine Henin. Die moest echter afzeggen met een elleboogblessure, waarna de Amerikaanse Serena Williams haar plaats innam. Clijsters klopte haar met 6-3 en 6-2.

14. Gsm-werpen

In augustus 2010 gooide de 18-jarige Dries Feremans uit Wilsele zijn mobieltje 110,42 meter ver. De speerwerper smeet zo bijna tien meter verder dan het vorige record van de Brit Chris Hughff.

15. Grootste Game Boy

Ilhan Ünal (21), een Belgische student, verbrak in september 2017 het record voor de grootste functionerende Game Boy ter wereld. Zijn Game Boy XXL is zo maar even meer dan een meter lang, 62 centimeter breed en 20 centimeter diep.

Op het toestel kan je ook echt elk spelletje spelen van de originele Game Boy, al is dat knap lastig met die gigantische knoppen.