Grote liefde: kijk hoe hond Ethan knuffelt met paard Bluero sam

27 november 2018

10u50

Bron: KameraOne 7

In het Poolse Zbrosławice ontstond een bijzondere vriendschap tussen Ethan en Bluero. Ethan is een grote hond van het ras pronkrug, Bluero een veulen. Het lijkt grote liefde tussen de twee, al is het ook mogelijk dat Bluero gewoon de halsband van Ethan wil opeten. De video werd opgenomen op 28 oktober.

