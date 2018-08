Grote hond wil kinderen niet helpen, maar dan schiet kleine held in actie! sam

23 augustus 2018

17u13

Bron: KameraOne 5

Kinderen in een pedalo vragen een hond om hun bootje aan wal te trekken. Terwijl de retriever het in Keulen hoort donderen, schiet een kleine yorkshireterriër wél te hulp. Het hondje springt het water in en trekt de pedalo opvallend vlot richting oever. De actie van de kleine held werd op 4 augustus gefilmd bij Shuswap Lake in het Canadese Scotch Creek.

