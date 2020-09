Grofgebekte papegaaien zetten Britse dierentuin op stelten, jong meisje uitgescholden Sebastiaan Quekel en Bob van Huët

30 september 2020

16u37

Bron: AD.nl 8 Het leukste van het web Een dierentuin in het Britse graafschap Lincolnshire is flink op stelten gezet door vijf grofgebekte papegaaien. De Afrikaanse vogels maakten vlak na de heropening van het park een hoop kabaal en scholden diverse bezoekers de huid vol. Met het oog op aankomend weekend, waarin een grote groep kinderen in het park wordt verwacht, is besloten om de lompe woordkunstenaars voorlopig uit het zicht te halen.

De vijf grijze roodstaartpapegaaien Billy, Tyson, Elsie, Jade en Eric wonen pas sinds vorige maand in Lincolnshire Wildlife Park, een onder vogelliefhebbers populair safaripark op nog geen half uur rijden van Boston. Als gevolg van de corona-uitbraak was het park toen tijdelijk op slot. De papegaaien werden bij aankomst samen in quarantaine geplaatst. Vermoedelijk hebben de vogels elkaar op dat moment enkele grove woorden aangeleerd.

Geen stoppen meer aan

Aanvankelijk vonden de verzorgers het gescheld nog wel vermakelijk en vonden ze het (nog) niet nodig om in te grijpen. Dat veranderde toen de papegaaien direct het vuur openden op de bezoekers van het park. Maar ook die konden er over het algemeen smakelijk om lachen en motiveerden de dieren juist om de scheldwoorden te herhalen. “De vogels vloeken om een reactie uit te lokken”, legt dierentuindirecteur Steve Nichols uit aan BBC. “Met zijn vijven bij elkaar begon er één te vloeken, waarna de anderen begonnen te lachen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens directeur Nichols - die zelf steevast ‘fat twit’ (zeg maar ‘dikke idioot’) naar zijn hoofd krijgt - was er op een gegeven moment geen stoppen meer aan en moest later zelfs een klein meisje het ontgelden. Welke woorden zij naar haar hoofd kreeg geslingerd wil de directeur niet zeggen, maar het was kennelijk van een dusdanig laag niveau dat besloten is om in te grijpen. “Hoewel we iedereen in deze zorgwekkende tijden aan het lachen willen krijgen, leek het ons onverstandig om de vogels op dezelfde plek te houden”, aldus Nichols.

Als je de grove taal niet stimuleert, houdt het op en gaat hij normaal met soortgenoten communiceren John de Hoon

Negeren

Collega John de Hoon, directeur van Nederlands Vogelpark Avifauna, denkt dat het Lincolnshire Wildlife Park in ieder geval een mooie publiciteitsstunt heeft gescoord. Wereldwijd is al over de vijf vuilgebekte papegaaien geschreven. “Je kunt er een groot probleem van maken, maar als je ze negeert valt het allemaal wel mee”, zegt hij nog.

Een jaar of acht geleden arriveerde ook in het park in de Nederlandse stad Alpen aan den Rijn een vloekende lorre. De Hoon: “Eentje is niet zo erg. Ja, dan imiteert hij even grove taal maar als je dat niet stimuleert, houdt het op en gaat hij normaal met soortgenoten communiceren.” Vogelpark Avifauna adopteert geen papegaaien van particulieren, net daar leren ze dit soort dingen, vreest De Hoon. “Maar als zo’n papegaai in een verblijf zit met bomen en planten en hij kan daar goed papegaai zijn, dan schreeuwt en fluit hij, maar dan gaat hij niet praten.”

Als ze het grove taalgebruik aan de rest doorgeven en ik straks met 250 vloekende vogels zit, dan weet ik het ook niet meer Dierentuindirecteur Steve Nichols

250 vloekende vogels?

De vijf scheldende dieren, die door de Engelse directeur worden vergeleken met oudere mannen die in een stamkroeg constant vloeken en om elkaar lachen, gieren en brullen, zijn nu uit het zicht gehaald en worden niet meer bij elkaar gezet.

De bedoeling is dat de scheldkanonnen op die manier van hun vocabulaire afraken. “Ik hoop dat ze nieuwe woorden leren in hun nieuwe kolonies. Maar als ze het grove taalgebruik aan de rest doorgeven en ik straks met 250 vloekende vogels zit, dan weet ik het ook niet meer”, aldus de dierentuinbaas.

Lees ook:

“Godmiljaar”: maak kennis met Juleske, de vloekende papegaai

Kraaien en papegaaien lossen de moeilijkste puzzels op. Zijn ze nu intelligent of gewoon handig? (+)

Wereldprimeur: Paira Daiza leert papegaaien overleven in het wild (+)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.