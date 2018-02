Grappenmakers proberen de 'twee mannen in één jas'-truc uit TK

19 februari 2018

12u06

Bron: Mashable 0

Iemand ergens binnensmokkelen, dat doen ze in stripverhalen door met twee in één lange trenchcoat te kruipen. Maar werkt dat ook in het echt? Deze grapjassen probeerden het uit in de bioscoop, in de hoop een ticketje minder te moeten betalen voor 'Black Panther'. Ze liepen echter al snel tegen de lamp van een opmerkzame beveiligingsagent. Maar toch goed geprobeerd!