Grappenmaker neemt Twitter-account BBC over, “vinden jullie mijn profielfoto leuk?” FVI

07 juni 2019

13u40

Bron: Belga, Twitter 0 Het leukste van het web Het Twitter-account van BBC One lijkt vrijdagochtend te zijn gekaapt. Vanaf 11.00 uur (Belgische tijd) toont de Twitterpagina alleen maar vreemde en onlogische berichten.

"Vinden jullie mijn nieuwe profielfoto leuk?", was de eerste vraag die wat onlogisch leek in de normaal zo serieuze berichtenfeed. Daarna volgde onder meer de mededeling dat "dit Villanelle is", een verwijzing naar de schurk in de hitserie Killing Eve. Dit bericht voedde het vermoeden van volgers dat de account zou zijn gehackt.

Ook werden via BBC One tweets gedeeld als "leuk kapsel heb je, het ziet eruit alsof iemand een snor op een toffee heeft geplakt" en "het enige dat jou interessant maakt ben ik."

Even later kon BBC One de grappenmaker toch van hun account halen. Vermoedelijk ging het om een promo-stunt, aangezien al die tweets over Killing Eve gaan en het tweede seizoen morgen in première gaat bij hen

Do you guys like my new profile picture? BBC One(@ BBCOne) link

This is Villanelle by the way BBC One(@ BBCOne) link

come on, I’m bored now BBC One(@ BBCOne) link

Bored bored bored bor bshdjsdbndfiongdszijg BBC One(@ BBCOne) link

Errrrrr.... this is BBC One. Not quite sure what happened... We seem to have lost control there, give us a sec BBC One(@ BBCOne) link

oops, we're back. Sorry about that! BBC One(@ BBCOne) link