Grapje met schepijs schiet mensen met allergie in verkeerde keelgat Harmke De Vries

05 juni 2018

09u32

Het was bedoeld als een onschuldige grapje, maar het schiet veel mensen met een allergie in het verkeerde keelgat. Een Nederlandse bakkerij die schepijs verkoopt, zette een bak met ijsklontjes in de vitrine met begeleidende tekst: 'Nieuw: ijs glutenvrij, lactosevrij en zonder suiker'.

De bakkerij uit Raalte, in de buurt van Zwolle, deelde de foto vorige week op Facebook, maar niet iedereen kan de grap waarderen. ,,Dit is een enorme belediging", vindt Kim uit Raalte, die zelf leidt aan intolerantie. De bakkerij in kwestie heeft inmiddels haar spijt betuigd.

Boze reacties

Kim blijkt niet de enige die moeite heeft met het grapje, dat inmiddels wel al door andere ijsmakers werd overgenomen. Stichting Voedselallergie zette de foto van de grap ook op Facebook. Onder het bericht verschenen tientallen boze reacties als 'Ik voel me belachelijk gemaakt' en 'Een beetje zelfspot is goed, maar ik heb de ervaring dat ik niet serieus wordt genomen.'

,,Wij begrijpen heel goed dat mensen zich daar echt gekwetst over voelen", reageert Femke Wieme namens Stichting Voedselallergie. De reacties die bij de belangenorganisatie binnenkomen zijn wisselend. ,,Veel mensen kunnen de humor er wel van inzien. Het is ook een stukje bewustwording. Hiermee laten we zien dat leven met een allergie moeilijk kan zijn wanneer je een ijsje wilt kopen. "

Lactosevrij

Raaltenaar Kim kan er niet om lachen. ,,Dit bericht vind ik allesbehalve grappig en zelfs beledigend", zegt ze. ,,Het is met mijn intolerantie al moeilijk genoeg om ergens eten te halen. Bij het halen van een ijsje voel ik mij opgelaten en ook zonder dit soort opmerkingen vind ik het al lastig genoeg." Als Kim bij een ijssalon staat moet ze op veel dingen letten. ,,Is het ijs lactosevrij en is de spatel goed schoon? Eigenlijk kan ik alleen sorbetijs bestellen dat is gemaakt op waterbasis. Soms lijkt het alsof ik die vragen expres stel, maar ik kan er niets aan doen."

Bakkerij Jorink is zich intussen van geen kwaad bewust. ,,Het was bedoeld met een knipoog, maar dit gaan we niet nog een keer doen", zegt eigenares José Jorink.



De bak met ijsklontjes stond slechts een uurtje in de vitrine. De grap was vooral bestemd voor klanten die vragen om suiker- en vetvrij ijs om niet dik van te worden. ,,Dat horen we heel vaak en daarom heb ik dit bedacht. Om het taboe een beetje te doorbreken: ijs eten kan best, maar doe het met mate."



Een klein gedeelte heeft volgens Jorink ook echt een allergie. ,,En daar gaan we heel serieus mee om", benadrukt de vrouw nog.