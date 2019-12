Goed geprobeerd: Braziliaan vermomt zich als zijn moeder om rijexamen af te leggen Sven Van Malderen

12 december 2019

16u05

Bron: BBC 2 Het leukste van het web Waren het de zenuwen die haar nekten? Feit is dat Maria (60) al drie keer gebuisd was op haar praktisch rijexamen. Om die tegenslag recht te zetten, vond haar zoon Heitor Schiave (43) er niets beter op dan zich als vrouw te verkleden en haar plaats in te nemen. Verdienstelijke poging, maar de Braziliaan uit Porto Velho viel genadeloos de mand. Op de beelden hieronder is te zien hoe hij in afwachting van de komst van de politie uit de wagen stapte.

Mooie make-up, roodgelakte nagels, een blouseje met bloemenmotief en een lange rok: de automechanieker deed alleszins zijn stinkende best om er zo vrouwelijk mogelijk uit te zien.

Heel even leek hij er zelfs mee weg te komen. “In het begin had ik niets door”, vertelt examinator Aline Mendonça. “Hij was mijn zesde kandidaat van de dag en ik was een beetje verstrooid.”

Hoge stem

Maar dan moest Schiave beginnen praten... “Zijn hoge stemmetje klonk heel vreemd en die grote handen zagen er ook niet normaal uit. Dit moest wel een man zijn, ook al deed hij hard zijn best om niet op te vallen en was zijn make-up best goed gedaan.”

Mendonça vroeg de bestuurder om zijn identiteitskaart voor te leggen. “Hij was duidelijk niet de persoon die naast mij in de wagen had moeten zitten. Uiteraard heb ik dan de politie gebeld, want dit was een misdaad. Het niveau om te slagen ligt hoog bij ons, ze moeten niet denken dat ze ons zomaar om de tuin kunnen leiden.”

Complimenten

Op sociale media ontving Schiave toch de nodige complimenten. “Hij deed het uit liefde, ik zou dat ook nog voor mijn moeder durven doen”, klonk het bij sommigen. Anderen wezen op de gevaren, want “iemand die drie keer faalt hoort zeker niet op de weg thuis”.

De man moet zich nu onder meer verantwoorden voor identiteitsfraude. In afwachting van zijn proces werd hij op borg vrijgelaten.