Gisting schuimwijn in gigantische tank loopt mis: 30.000 liter prosecco verloren

03 oktober 2018

Een filmpje waarin te zien is hoe een gistingstank met prosecco overloopt, is al meer dan een miljoen keer bekeken op Facebook. De video werd gedeeld door wijnhandel Zanardo Giussano, maar zou gemaakt zijn door een medewerker van de wijnmaker waar het incident zich voordeed. 30.000 liter prosecco ging zo naar de vaantjes.Het is onduidelijk of de tank te hoog gevuld werd of dat er een probleem was met de afsluiting.