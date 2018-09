Gigantische fiets verwelkomt wielerkoers, maar vandalen maken er iets anders van HR

04 september 2018

15u15

Bron: DevonLive 4 Het leukste van het web Gisteren passeerde de Ronde van Groot-Brittannië in North Devon in Engeland. Om mooie luchtbeelden te kunnen schieten, was op een berg langs de kust een gigantische koersfiets gemaakt. Vandaag staat die er nog, maar vandalen pasten de tekening aan.

Gisteren stonden er nog duizenden wielerfans in de straten van Ilfracombe, een kuststad met een tienduizendtal inwoners. Die kwamen onder meer Tourwinnaar Geraint Thomas en Chris Froome aanmoedigen. En op Capstone Hill, waar de renners over moesten, was een gigantische koersfiets gemaakt met strobalen. Dat leverde ongetwijfeld prachtige luchtbeelden op. Afgelopen nacht pasten vandalen de tekening echter aan. De wielen staan nog steeds op dezelfde plaats, maar het kader van de fiets werd herschikt. Daardoor prijkt op de berg nu een... enorme penis.

Volgens de projectcoördinator die achter de tekening zit, "is het nu best creatief, maar zal toch vooral de fiets onthouden worden". Lang zal de penis niet blijven staan, want vandaag al zou te tekening weer verdwijnen.

Ah, now you see, that will happen.... #TourOfBritain https://t.co/rW077274TY pic.twitter.com/yFCpnUNH22 Rich Booth(@ rich_booth) link

Damn you rain, my brothers land art foiled by low cloud yesterday #TourOfBritain #southmolton @TourofBritain @NFUtweets pic.twitter.com/9k86rX1CVb Giles Westaway(@ GilesDWRC) link