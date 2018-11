Gezochte eigenaars van duif in glitterpakje uit Arizona gevonden jv

20 november 2018

17u22 0 Het leukste van het web Jody Kieran van vogelopvangcentrum Fallen Feathers heeft al duizenden gevederde vrienden gered, maar ditmaal bracht iemand toch wel een heel speciaal exemplaar binnen: een duif gehuld in een glitterkostuumpje. Kieran zocht én vond de eigenaar via Facebook.

De jonge, mannelijke duif werd gevonden in Glendale in de Amerikaanse staat Arizona. Het had een blingbling jasje aan, afgezet met valse edelstenen. Heel herkenbaar, en dus startte de directrice van Fallen Feathers, Jody Kieran, zondag een zoektocht naar de eigenaar via Facebook. “De duif is heel lief en past perfect op je vinger”, schreef ze. Haar post trok veel aandacht in heel de VS én daarbuiten.

Kieran gaf de eigenaar een maand de tijd om zich kenbaar te maken, alvorens anderen de kans te geven om de duif te adopteren. Maar zover kwam het niet. Vandaag meldden de eigenaars zich: een gezin dat zich onder meer ook ontfermt over vier honden en een kat uit het asiel. Het opvangcentrum van Kieran had de duif ‘Liberace’ gedoopt, maar de vogel blijkt Olive te heten. Van alle huisdieren is Olive volgens zijn baasje het meest zelfstandig en het gemakkelijkst om voor te zorgen.

Mensen hebben vaker dan gedacht een duif als huisdier, zegt Kieran. Ze bijten niet, zijn heel tam en slim. Aangenaam gezelschap: zo bleek Olive graag tv te kijken, met een voorkeur voor Westerns en een afkeer van nieuwszenders. Tegelijkertijd waarschuwt Kieran ervoor dat het in principe om een langdurig engagement gaat: een duif wordt gemiddeld 25 jaar.

Vandaag nog wordt Olive met zijn gezin herenigd.