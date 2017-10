Gezochte Amerikaan verliest weddenschap met politie en komt zichzelf aangeven, mét donuts ADN

20u14 0 Redford Township Police Department Facebook Het leukste van het web Een opvallend kat-en-muisspelletje tussen een jonge crimineel en de politie van Redford, Michigan is al even opvallend geëindigd. De gezochte 'Champagne Torino' of beter Michael Zaydel (21), had de politie op Facebook al pestend uitgedaagd: als hun volgende post 1.000 keer gedeeld zou worden, zou hij zich komen aangeven met een portie donuts en zou hij afval komen rapen aan lokale scholen. De post werd uiteindelijk meer dan 4.000 keer gedeeld. Maar niemand had verwacht dat Zaydel woord zou houden.

Zaydel werd door de politie gezocht voor verschillende uitstaande arrestatiebevelen. De twintiger had de regels van zijn proeftijd voor rijden onder invloed en geweldpleging geschonden. Terwijl hij gezocht werd, maakte hij er een sport van om onder de naam 'Champagne Torino' het korps van Redford op Facebook te bespotten. Zo schreef hij: "You guys suck" bij een Facebookpost over een woninginbraak. Hij uitte ook verschillende versluierde dreigementen aan de agenten én aan de inwoners van Redford. De politie had er schoon genoeg van. "Michael, door je dreigementen en onmogelijkheid om het gesprek constructief aan te gaan, is hier een waarschuwing. Als dit blijft duren, zal je geblokkeerd worden."

Uitgedaagd

Daarop ging Zaydel een stapje verder. In een privébericht daagde hij de politie uit om een post te maken met meer dan 1.000 shares. "Dan kom ik mezelf aangeven met een dozijn donuts. En dat is een belofte." "Challenge accepted", dacht de politie. Ze deelde op 7 oktober zijn bericht en jutte de lokale gemeenschap nog wat extra op met wat zelfspot: "Hij zal donuts meebrengen. Donuts! Je weet hoeveel wij van donuts houden! Help ons deze uitdaging winnen en Redford ineens schoonmaken!" In geen tijd werden de nodige 1.000 shares bij elkaar verzameld.

Partnerschap

"De steun van de gemeenschap is geweldig", luidde een volgende post van de politie. "Hij is misschien wel, misschien niet een man van zijn woord. Onze ervaring leert dat iedereen op een bepaald moment wel gevat wordt. Hij heeft nu heel veel aandacht gegenereerd en dus is het moeilijk om van de realiteit te ontsnappen. Het belangrijke hier is de steun van de gemeenschap en de wil om te helpen. Onze jobs zouden onmogelijk zijn zonder dat partnerschap. 1.000 shares in iets meer dan een uur! Het was leuk, maar ook erg leerrijk. Bedankt!"

Zoete overgave

Vorige week was Zaydel evenwel nog nergens te bespeuren. De politie deelde een foto van de verdachte met de grappende opmerking dat hij zich mogelijk in een donutshop schuilhield. Maandag was plots het grote moment daar. Belofte maakte schuld en dus kwam Zaydel zich aangeven. En hij had zowaar donuts bij! En ook een bagel. Ondanks zijn zoete overgave moet Zaydel nu voor minstens 39 dagen de cel in voor het schenden van de voorwaarden van zijn proeftijd.

Redford Township Police Department This evening at approximately 6:30 pm Michael Zaydel made good on his promise to turn himself in to RTPD for his outstanding warrants. He walked in on his own, and not only did he bring the donuts,...