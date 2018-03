Gezocht (m/v): fulltime Flügel eend om te dansen op evenementen Bas Bareman Priscilla van Agteren HR

26 maart 2018

17u55

Het bedrijf FLS Nederland, dat het alcoholische roze drankje Flügel maakt, heeft een opmerkelijke vacature . Ze zoeken een voltijds Flügel eend die danst op evenementen en in reclames gaat spelen.

Geïnteresseerden hebben bij voorkeur 'ervaring in de mascottebranche' en beschikken over de nodige party skills: het nieuwe gezelligheidsdier weet alles van de laatste danstrends en kijkt welke het beste aanslaan bij het feestende publiek. Als eend ben je geen marionet: in de functie mag je ‘meedenken over het eendenbeleid van de komende jaren.’

De mascotte werkt 40 uur in de week en is ‘dag en nacht beschikbaar voor ad hoc-projecten.’ Daarbij zorgt hij of zij er zelf voor dat het pak netjes blijft.

De ideale kandidaat is een 'gezelligheidsdier die niet vies is van een feestje'. Maar het bedrijf geeft nog wel een waarschuwing mee. "Het is een vrij eenzame baan, terwijl je de hele dag omringd bent met mensen."

Volgens Robin Van der Stoep, marketingmedewerker bij FLS Nederland, is er flink wat interesse voor de functie. ,,We hebben al tientallen sollicitaties binnen. We hadden wel wat interesse verwacht, maar zeker niet zoveel.’’

Après-ski

Flügel werd in 1996 geïntroduceerd. Het is ontstaan in de après-ski en heeft van daaruit zijn weg gevonden naar feestvierende jong-volwassenen in discotheken, danscafés en op festivals. Het is een drankje op basis van rode wodka, bevat 10% alcohol en zit in flesjes van 20 ml.