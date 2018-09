Gezien? ‘t Smidje van Laïs is een serieus hitje… in Polen ADN

30 september 2018

Vrolijk dansende nonnen, het levert altijd leuke beelden op. Maar luister eens op welk nummer deze Poolse nonnen en priesters de beentjes losgooien? Ja hoor, op 't Smidje van Laïs.

De beelden zijn van twee weken geleden op een religieuze bijeenkomst in Krakau. Hoewel het bekende Vlaamse folklied inmiddels maar liefst 20 jaar oud is, is het in Polen nog altijd een hit. Daar is het bekend als ‘Taniec belgijski’ of ‘Belgische dans’.

Doorheen de jaren is de 'Belgische dans' in Polen erg populair geworden op onder meer schoolbals. Naast de ‘Macarena’ zwieren ze er daar al eens graag een volksdans op de tonen van ’t Smidje tussen. Maar ook op huwelijksfeesten, jongerenkampen en zelfs religieuze feesten zoals dit 'Congres van jonge godgewijde personen' is het al Laïs wat de klok slaat.

In juni 2016 vestigde een school in Oborniki het record van grootste aantal mensen die zich samen aan de Belgische dans waagden (1.428). Een jaar later werd het record op het marktplein in Zamość verbroken, met 2.798 mensen die het beste van zichzelf gaven. Hoe het nummer zo populair is geworden in Polen? Dat is niet duidelijk. Vermoedelijk zitten uitwisselingsprojecten er voor iets tussen en is de bal zo aan het rollen gegaan. Volksdansen zitten sowieso erg ingebakken in de Poolse cultuur.