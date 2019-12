Gestolen pup 3.200 km verder teruggevonden: 30 vrijwilligers geven hem een lift naar huis jv

18 december 2019

12u37 738 Het leukste van het web Het mooiste kerstcadeau ooit voor Cassandra en haar twee dochtertjes uit Butte in de Amerikaanse staat Montana. Hun hond Zeus is weer thuis. Een zogezegde vriend des huizes had de pup, een pitbull-kruising, gestolen. Hij werd 3.200 km verder teruggevonden. Vliegen kon niet en dus gaven tientallen vrijwilligers Zeus een lift.

De vriend van het gezin logeerde twee maanden geleden bij Cassandra in Butte (Montana), maar was daar blijkbaar niet erg dankbaar voor. De vriend stal de portefeuille en nog een aantal andere zaken, terwijl de alleenstaande moeder op haar werk was. Zelfs haar huisdier Zeus, een pitbull-pup, werd meegenomen. De dief was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd gearresteerd voor weerspannigheid in Nitro in de staat West Virginia, zo’n 3.200 km van Butte. Zeus was nog altijd bij hem.

De pitbull-kruising kwam in dierenasiel Kanawha-Charleston Humane Association in West Virginia terecht. Daar bleek dat hij een microchip had, waardoor zijn baasje, Cassandra, kon worden opgespoord. Volgens het asiel was Zeus te groot om een commerciële vlucht te nemen. Ze regelden zijn transport dan maar anders: dertig vrijwilligers gaven de hond weer een lift naar huis. Na een reis van vier dagen langs negen staten - te volgen op de Facebookpagina van Kanawha-Charleston Humane Association - kwam Zeus thuis. Het weerzien met Cassandra en de twee meisjes was hartverwarmend. “Happy Zeus-y, happy Zeus-y, ik heb je gemist”, riep een van de meisjes uit. De mama hield het niet droog, en dat kwam niet alleen door de enthousiaste likjes van Zeus.