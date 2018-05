Gepensioneerde lerares krijgt brief van Trump. Ze stuurt verbeterde versie terug naar Witte Huis HR

26 mei 2018

23u46

Bron: USA Today, Greenville News 0 Het leukste van het web Yvonne Mason, een gepensioneerde lerares Engels, heeft een brief van president Donald Trump verbeterd en teruggestuurd naar het Witte Huis. "Ik zou er op school een 'D' voor gegeven hebben."

Yvonne Mason uit Atlanta ging vorig jaar met pensioen nadat ze 17 jaar lang Engels doceerde aan scholieren uit het middelbaar in South Carolina. De brief, die ondertekend was door de president, stond volgens haar vol grammaticale fouten. Daarnaast werd 11 keer foutief gebruikgemaakt van hoofdletters. "Moest deze tekst in het middelbaar geschreven zijn, ik zou er een 'D' voor geven", vertelde ze aan USA Today. De brief werd waarschijnlijk geschreven door een stafmedewerker en dat beseft de vrouw ook. "Maar dan nog: als je brieven krijgt van de overheid, ondertekend door de president, verwacht je toch minstens dat die grammaticaal correct zijn. Ook de stijl was afschuwelijk."

Mason had de president eerst zelf aangeschreven. Ze hoopte hem samen met nabestaanden van de schietpartij op een middelbare school in Parkland te kunnen ontmoeten.